Эриксен высказался о кондиционировании стадионов в Катаре

Полузащитник национальной сборной Дании Кристиан Эриксен высказал своё мнение о кондиционировании стадионов на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

«Мы отложили тренировку из-за жары. Мы тренировались позже, так что жаркая погода не стала проблемой. Во время матча мы тоже не чувствовали особой жары из-за кондиционеров на стадионе. Само по себе звучит странно, что мы играем на футбольном стадионе с кондиционерами. [Воздух] был скорее влажным, что-то было с кислородом. Когда ты делал спринт, было немного сложнее восстановить дыхание, чем обычно», - приводит слова Эриксена Ekstra Bladet.