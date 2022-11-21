Гришин: «Свой потенциал датчане не растеряли, они сильнее Туниса»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин дал прогноз на второй матч дня на чемпионате мира по футболу 2022 года. В 16:00 свой поединок начнут сборные Дании и Туниса.

- На Евро-2020 датчане смотрелись здорово. Свой потенциал они не растеряли. Датчане сильнее Туниса, - заявил Гришин «Плеймейкеру».

Также экс-футболист назвал европейцев дерзким коллективом, лидеры которого представляют сильнейшие чемпионаты Старого Света. С другой стороны, Гришин считает, что сборная Туниса не позволит сопернику добыть простую победу. Что касается прогноза на счет, Александр Гришин считает, что датчане победят (2:1).