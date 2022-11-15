Тунис: как сборная выступит на чемпионате мира

Сборная Туниса начнёт свой путь на чемпионате мира в Катаре 22 ноября. Рассказываем вам о том, что ждёт африканцев на чемпионате мира.

История выступлений сборной Туниса на чемпионатах мира

Тунис в шестой раз отобрался на чемпионат мира, но пока успехи этой команды локальны. На дебютном турнире в 1978-м «Карфагенские орлы» обыграли Мексику, и это был первый успех команд из Африки на чемпионатах мира. Правда, даже ничья с Германией позже не помогла тогда выйти из группы. Затем Тунис участвовал на чемпионатах мира в 1998-м, 2002-м и 2006-м, но всегда ограничивался лишь одной ничьей. Четыре года назад «Карфагенские орлы» смогли обыграть Панаму, но вновь из группы не вышли.

Кто попал в группу со сборной Туниса на чемпионате мира

Тунис, пожалуй, попал в группу, из которой выйти нереально. Соперниками будут Франция и Дания, которые на голову выше. Разве что с Австралией Тунис сможет поспорить за победу на чемпионате мира.

Как выступит и какое место займёт сборная Туниса на чемпионате мира

Даже для выхода из группы сборной Туниса нужно чудо, что уж говорить о каких-то более далёких стадиях. Победа над Австралией – вот, наверное, задача африканской команды.

Состав сборной Туниса

Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Муэз Ассен («Клуб Африкан»), Бешир Бен-Саид («Монастир»), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Кан»), Мохамед Дрэгер («Люцерн»), Али Маалуль («Аль-Ахли Каир»), Уажди Кешрида («Атромитос»), Надер Гандри («Клуб Африкан»), Яссин Мерья («Эсперанс»), Билель Ифа («Абха»), Дилан Бронн («Салернитана»), Монтассар Тальби («Лорьян»).

Полузащитники: Элье Схири («Кёльн»), Гилан Шалали («Эсперанс»), Аисса Лаидуни («Ференцварош»), Мохамед Бен-Ромдан («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духайль»), Аннибаль Межбри («Бирмингем»).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби»), Сейфеддин Жазири («Замалек»), Наим Слити («Аль-Иттифак»), Иссам Жебали («Оденсе»), Яссин Хенисси («Аль-Кувейт»), Анис Слиман («Брондбю»), Вахби Хазри («Монпелье»).

Главные потери сборной Туниса перед чемпионатом мира

Серьёзный потерь у сборной Туниса нет. Вне заявки остался опытный вратарь Фарук Бен Мустафа, но причиной тому является тот факт, что он без клуба и не имеет практики. Не взял наставник на турнир также полузащитника Саид-Эддина Хаоуи из «Клермона» и Хамзу Рафиу из второй команды «Ювентусу», но это скорее тренерские решения.

Расписание матчей сборной Туниса

22 ноября в 16:00 – Дания – Тунис;

26 ноября в 13:00 – Тунис – Австралия;

30 ноября в 18:00 – Тунис – Франция.

Какие шансы сборной Туниса победить на чемпионате мира – прогноз

Шансов на успех на чемпионате мира у Туниса нет. Это далеко не самая сильная команда даже по меркам Африки: например, на последнем континентальном турнире был вылет уже в четвертьфинале.

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Капитан сборной Туниса

Если бы Юссеф Мсакни чуть иначе распорядился своей карьерой, то мог бы вырасти в звезду топ-уровня, ну или как минимум играть в чемпионате топ-5. Атакующий полузащитник и с пасом здорово начинал, и был одной из звёзд Кубка Африки-2012. После того турнира он мог бы уехать в Европу, но к тому моменту подписал контракт с «Лехвией» из Катара. К 22 годам Мсакни успел четыре раза выиграть чемпионат Туниса и стать его лучшим бомбардиром. В Катаре, конечно, никакого профессионального роста не случилось. В 2019-м Мсакни заехал в бельгийский «Эйпен», но уже было слишком поздно для какого-то прогресса.

Главный тренер сборной Туниса

Джалел Кадри возглавил сборную Туниса после последнего Кубка Африки, причём к работе фактически приступил уже по ходу того турнира. Дело в том, что он был помощником Мондера Кебайе, однако накануне матча 1/8 финала у главного тренера был выявлен ковид, так что ассистенту пришлось взять бразды правления на себя. Тунис обыграл Нигерию, но в четвертьфинале случилось поражение от Буркина-Фасо. В итоге Кадри стал главным и уже успел выиграть турнир. Правда, успех на выставочном Кубке Кирин вряд ли можно назвать большим успехом. Забавно, что Кадри к 50 годам успел поменять более 20 клубов и сборных, поработав в некоторых местах по несколько раз.

Где смотреть матчи сборной Туниса на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.