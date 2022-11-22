Наставник сборной Дании: «Эриксен был мёртв пять минут, а теперь он здесь»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о своём подопечном Кристиане Эриксене.

Напомним, по ходу матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание. Однако впоследствии ему удалось вернуться в профессиональный футбол. Сейчас датчанин выступает за «Манчестер Юнайтед».

По мнению Юльманна, 30-летний Эриксен оказывает огромное влияние на команду как на поле, так и за его пределами. Специалист также отметил, что лучшие игры полузащитника ещё впереди.

«Он был мёртв пять минут, а теперь он здесь. Он выжил и снова с нами. Он очень хороший футболист. Но для меня он ещё лучший человек», — приводит слова Юльманна пресс-служба ФИФА.

Свой первый матч на чемпионате мира в Катаре сборная Дании проведёт сегодня, 22 ноября, против Туниса. Начало — в 16:00 по московскому времени. Также в одной группе с датчанами выступают команды Франции и Австралии, очная встреча которых запланирована на 22:00.