Сборная Туниса объявила состав на ЧМ-2022

Сборная Туниса объявила окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира по футболу.

Вратари: АйменДамен, МоуэзХассан,БеширБен-Саид, АйменМатлути.

Защитники: Али Абди, Мохамед Дрэгер, Али Малул, ВадждиКешрида, НадерГандри, ЯссинМерия, БилельИфа, Дилан Бронн, МонтассарТальби.

Полузащитники: Эйс Скири, ГайленеЧалали, АиссаЛедуни, Мохамед Али Бен Ромдане, ФержаниСасси, ХаннибалМежбри.

Нападающие: ЮссефМ'Сакни, СейфеддинЖазири, Наим Слити, Иссам Жебали, ТахаХенисси, Анис Слимане,ВахбиХазри.

Напомним, что африканская команда попала в группу, в которой им будут противостоять Франция, Дания и Австралия. Свой путь в Катаре подопечные ЖалелаКадри начнут со встречи с бронзовыми призёрами последнего чемпионата Европы.