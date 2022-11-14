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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Туниса объявила состав на ЧМ-2022

14 Ноября 2022 • 21:04 Комментировать
Дания
...
Тунис
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22.11 16:00

Сборная Туниса объявила окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира по футболу.

Вратари: АйменДамен, МоуэзХассан,БеширБен-Саид, АйменМатлути.

Защитники: Али Абди, Мохамед Дрэгер, Али Малул, ВадждиКешрида, НадерГандри, ЯссинМерия, БилельИфа, Дилан Бронн, МонтассарТальби.

Полузащитники: Эйс Скири, ГайленеЧалали, АиссаЛедуни, Мохамед Али Бен Ромдане, ФержаниСасси, ХаннибалМежбри.

Нападающие: ЮссефМ'Сакни, СейфеддинЖазири, Наим Слити, Иссам Жебали, ТахаХенисси, Анис Слимане,ВахбиХазри.

Напомним, что африканская команда попала в группу, в которой им будут противостоять Франция, Дания и Австралия. Свой путь в Катаре подопечные ЖалелаКадри начнут со встречи с бронзовыми призёрами последнего чемпионата Европы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Сборная Туниса
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