Сборная Туниса объявила состав на ЧМ-2022

Сборная Туниса объявила окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира по футболу.
Вратари: АйменДамен, МоуэзХассан,БеширБен-Саид, АйменМатлути.
Защитники: Али Абди, Мохамед Дрэгер, Али Малул, ВадждиКешрида, НадерГандри, ЯссинМерия, БилельИфа, Дилан Бронн, МонтассарТальби.
Полузащитники: Эйс Скири, ГайленеЧалали, АиссаЛедуни, Мохамед Али Бен Ромдане, ФержаниСасси, ХаннибалМежбри.
Нападающие: ЮссефМ'Сакни, СейфеддинЖазири, Наим Слити, Иссам Жебали, ТахаХенисси, Анис Слимане,ВахбиХазри.
Напомним, что африканская команда попала в группу, в которой им будут противостоять Франция, Дания и Австралия. Свой путь в Катаре подопечные ЖалелаКадри начнут со встречи с бронзовыми призёрами последнего чемпионата Европы.
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