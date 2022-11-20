Брэйтуэйт – о Дании на ЧМ-2022: «Мы – претенденты на золото»

Нападающий «Эспаньола» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт считает свою команду претендентом на золотые медали чемпионата мира – 2022.

«Мы очень уверены в себе. Нам уже удалось добиться хороших результатов в Лиге наций. Мы знаем, что люди не считают нас фаворитами на победу в чемпионате мира, но, конечно, мы – претенденты на золото. Мы здесь, чтобы побеждать, а не просто участвовать», - приводит слова Брэйтуэйта Sport.

Во время группового этапа чемпионата мира – 2022 национальной команде Дании предстоит сыграть со сборными Австралии, Франции и Туниса.

Первый матч датчане проведут уже 22 ноября против африканской команды.