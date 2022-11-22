Писарев: «VAR изменил психологию футболистов»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о поведении футболистов после введения VAR.

«VAR изменил психологию футболистов. В любом спорном моменте они начинают выпрашивать пенальти. Мяч попадает в руку, но рука руке рознь», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Специалист заявил, что во время его игровой карьеры такие вопросы не возникали в адрес арбитра, на прошлых мировых турнирах игроки ничего не выпрашивали.

Отметим, что речь идет о моменте в матче первого тура чемпионата мира – 2022 между сборными Дании и Туниса, когда игроку африканской команды мяч попал в руку после отскока от тела.