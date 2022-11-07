Тренерский штаб сборной Дании по футболу во главе с Каспером Юльманном объявил список из 21 футболиста, которые точно отправятся на катарский чемпионат мира.

Вратари: Каспер Шмейхель и Оливер Кристенсен.

Защитники: Симон Кьяер, Йоаким Андерсен, Йоаким Меле, Андреас Кристенсен, Расмус Кристенсен, Йенс Ларсен, Виктор Нельссон и Даниэль Васс.

Полузащитники: Томас Дилейни, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен и Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Нападающие: Андреас Сков Ольсен, Йеспер Линдстрем, Андреас Корнелиус, Мартин Брайтвайт, Каспер Дольберг, Миккель Дамсгор и Йонас Винд.

Отметим, что ещё пять футболистов, включая третьего голкипера, будут объявлены чуть позже. На катарский мундиаль датчане отправятся в статусе полуфиналиста Евро-2020. Их соперниками по первой стадии станут национальные команды Франции, Туниса и Австралии.

