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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Дании объявила 21 футболиста из заявки на ЧМ-2022 официально

07 Ноября 2022 • 23:31 Комментировать (1)
Дания
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Тунис
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22.11 16:00

Тренерский штаб сборной Дании по футболу во главе с Каспером Юльманном объявил список из 21 футболиста, которые точно отправятся на катарский чемпионат мира.

Вратари: Каспер Шмейхель и Оливер Кристенсен.

Защитники: Симон Кьяер, Йоаким Андерсен, Йоаким Меле, Андреас Кристенсен, Расмус Кристенсен, Йенс Ларсен, Виктор Нельссон и Даниэль Васс.

Полузащитники: Томас Дилейни, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен и Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Нападающие: Андреас Сков Ольсен, Йеспер Линдстрем, Андреас Корнелиус, Мартин Брайтвайт, Каспер Дольберг, Миккель Дамсгор и Йонас Винд.

Отметим, что ещё пять футболистов, включая третьего голкипера, будут объявлены чуть позже. На катарский мундиаль датчане отправятся в статусе полуфиналиста Евро-2020. Их соперниками по первой стадии станут национальные команды Франции, Туниса и Австралии.
 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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weskmype
07 Ноября 2022 в 23:58
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