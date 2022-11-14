Дания: как выступит сборная на чемпионате мира 2022

Сборная Дании стартует на чемпионате мира в Катаре матчем с национальной командой Туниса 22 ноября. Представляем вашему вниманию европейцев.

История выступлений сборной Дании на чемпионатах мира

Пока что Дания ничего существенного на чемпионатах мира не показывала. Скандинавы всего пять раз до этого участвовали в мундиалях: в 1986-м, 1998-м, 2002-м, 2010-м и 2018-м. Правда, лишь однажды (в ЮАР) команда не сумела выйти из группы. В 1998-м датчане даже дошли до четвертьфинала, где в упорной борьбе проиграли бразильцам 2:3.

Кто попал в группу со сборной Дании на чемпионате мира

Можно сказать, что с группой датчанам повезло. В соперниках будут Австралия и Тунис, которые явно ниже классом, и Франция, которая переживает кризис. В последней Лиге наций Дания уже дважды обыгрывала «лес блё», так что теперь жаждет повторить этот результат.

Как выступит и какое место займёт сборная Дании на чемпионате мира

В Дании выросло классное поколение игроков, плюс во главе стоит думающий тренер. Всё это вместе намекает на то, что скандинавы могут повторить свой лучший результат на чемпионатах мира. При этом Дания выглядит той командой, которая может сотворить в Катаре настоящую сенсацию. Скажем, попаданию в полуфинал удивляться не стоит.

Состав сборной Дании

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Фредерик Рённов («Унион» Берлин), Оливер Кристенсен («Герта»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Расмус Ниссен Кристенсен («Лидс»), Йенс Стрюгер Ларсен («Трабзонспор»), Даниэль Васс («Брондбю), Андреас Кристенсен («Барселона»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»).

Полузащитники: Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни, Каспер Дольберг (оба — «Севилья»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»).

Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Юссуф Юрари Поульсен («РБ Лейпциг»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт» Франкфурт).

Главные потери сборной Дании перед чемпионатом мира

В октябре травму получил Андреас Кристенсен, из-за чего его участие на чемпионате мира было под вопросом.

Расписание матчей сборной Дании

22 ноября в 16:00 – Дания – Тунис;

26 ноября в 19:00 – Франция – Дания;

30 ноября в 18:00 – Австралия – Дания.

Какие шансы сборной Дании победить на чемпионате мира – прогноз

Называть Данию в числе претендентов на победу на турнире будет слишком громко. Однако Дания реально может зайти далеко. В конце концов четыре года назад мы видели, как Хорватия сенсационно добралась до финала. При определённых раскладах скандинавы могут удивить весь мир.

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Капитан сборной Дании

Симон Кьер – не просто человек, который носит повязку, а настоящий капитан, лидер, вожак сборной Дании. Мы все это наглядно увидели во время Евро-2020. Именно он первым бросился помогать Кристиану Эриксену, когда тот рухнул на поле. Затем Кьер выстроил команду живым щитом вокруг партнёра, чтобы скрыть то, как врачи спасали полузащитнику жизнь. Он же утешал жену Эриксена Сабрину. После этого Кьер был удостоен специальной награды от президента УЕФА, а также получил награду имени Давиде Астори и был включён в Зал славы итальянского футбола.

Главный тренер сборной Дании

После Евро-2020 все запомнили Каспера Юльманна. У него не было успешной игровой карьеры, зато как тренер он растёт на глазах. Громко о себе он заявил во главе «Норшелланна», который под руководством наставника в 2012 году единственный раз в своей истории выиграл чемпионат Дании. Юльманн попробовал себя в Германии, но в «Майнце» дела не заладились, после чего он вернулся на родину, в клуб, где сделал себе имя. В 2020-м Датский футбольный союз доверил наставнику пост в сборной страны.

Где смотреть матчи сборной Дании на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.