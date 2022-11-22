Брайтвайт сравнил сборную Дании с викингами

Форвард сборной Дании и «Эспаньола» Мартин Брэйтуэйт с оптимизмом обозначил цель своей команды на чемпионате мира и сравнил датчан с викингами.

«Датчане скромные люди и никогда не скажут, что способны на большее. Вспомните викингов, это заложено в нашу ДНК. В нас есть как скромность, так и усердная работа. Поэтому мы претенденты на титул», – цитирует форварда The Guardian.

Полагает так датчанин не без основания. На чемпионате Европы - 2020 его команда пробилась в полуфинал, где уступила сборной Англии. А на чемпионате мира 2018 года датчане выбыли на стадии 1/8 финала от будущих финалистов – сборной Хорватии.

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