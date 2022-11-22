Юран: «Я отдам предпочтение матчу ЧМ, а не Кубка России»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран заявил, что будет смотреть матчи чемпионата мира, а не игры Фонбет Кубка России.

«Чемпионат мира не каждый год бывает, а Кубок России мы видим каждый год. Поэтому, если одновременно будет идти матч мундиаля и Кубок России, я отдам предпочтение матчу в Катаре», — цитирует слова Юрана «Чемпионат». По мнению специалиста, любой человек выберет просмотр мундиаля.

Напомним, сегодня, 22 ноября, будут сыграны четыре встречи чемпионата мира и три матча Фонбет Кубка России.

В данную минуту Дания играет с Тунисом, а «Химки» принимают «Пари НН». Обе встречи в текстовом формате транслирует LiveResult.