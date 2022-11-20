Андерсен: «Хёйбьерг невероятно важен»

Защитник лондонского «Кристалл Пэлас» и сборной Дании Йоаким Андерсен высказался о своём соотечественнике Пьере-Эмиле Хёйбьерге.

«Пьер-Эмиль Хёйбьерг невероятно важен. Вы знаете, что он всегда берёт игру на себя в больших матчах, поэтому он будет важен для нас», - цитирует Андерсена DR Sporten.

Сборной Дании во время группового этапа чемпионата мира в Катаре предстоит сыграть с командами Австралии, Франции и Туниса.

Европейцы начнут турнир поединком с африканским коллективом во вторник, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

На чемпионате мира 2018 года датчане заняли второе место в группе, где также были австралийцы и французы.