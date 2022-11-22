​Сборная Дании потеряла полузащитника из-за травмы

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Дании играет против Туниса. Незадолго до перерыва в составе «алой гвардии» произошла вынужденная замена. Полузащитник Томас Дилейни получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на поле в срочном порядке вышел Миккель Дамсгор.

Судя по всему, Томас Дилейни получил травму колена. После ухода с поля футболист перемотал область колена, находясь на скамейке.

Следить за матчем сборных Дании и Туниса можно на портале LiveResult. Там проходит подробная текстовая трансляция.

Добавим, что в группе D вместе с Данией и Тунисом выступят сборные Франции и Австралии.