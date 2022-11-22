​Дания – Тунис: только 2 игрока в старте представляют датский чемпионат, оба играют за Тунис

Во втором матче вторника на чемпионате мира играют сборные Дании и Туниса. В стартовом составе «алой гвардии» нет ни одного представителя местного чемпионата. При этом в основном составе тунисской национальной команды есть сразу два игрока из датского чемпионата. Это форварды Анис Слимане из «Брондбю» и Иссам Жебали из «Оденсе».

Следить за развитием событий в матче Дания – Тунис во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что в этой группе помимо сборных Дании и Туниса также выступят Франция и Австралия. Свой очный матч первого тура эти команды проведут во вторник вечером.