Джеймс - рекордсмен «Челси» в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» отпраздновал крупную победу над «Миланом» со счетом 3:0. В этой встрече защитник «пенсионеров» Рис Джеймс оформил ассист на Пьера-Эмерика Обамеянга и забил гол.

Как информирует Opta, 22-летний англичанин стал самым молодым игроком в истории «Челси», которому удалось оформить гол+пас в матче Лиги чемпионов.

Благодаря вчерашнему успеху «пенсионеры» имеют в своей копилке четыре балла и занимают второе место в таблице квартета Е. В следующем туре подопечные Грэма Поттера пожалуют к «Милану» в гости.