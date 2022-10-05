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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли назвал два отличия матчей Серии А и Лиги чемпионов

05 Октября 2022 • 14:42 Комментировать
Челси
...
Милан
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Через 6 ч. 58 мин.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос об отличиях матчей чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

«Только две вещи отличаются. Первое – поля, на которых мы играем. В Лиге чемпионов поля позволяют играть в футбол высокого уровня – как с точки зрения техники, так и с точки зрения темпа.

Второе – судейство. В Лиге чемпионов меньше свистков, меньше протестов. По этой причине интенсивность игры и темп более высокие», - сказал Пиоли в интервью для Amazon Prime.

В среду «Челси» будет принимать «Милан» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Милан Стефано Пиоли
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ЧЕЛСИ МИЛАН
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