​Пиоли назвал два отличия матчей Серии А и Лиги чемпионов

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос об отличиях матчей чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

«Только две вещи отличаются. Первое – поля, на которых мы играем. В Лиге чемпионов поля позволяют играть в футбол высокого уровня – как с точки зрения техники, так и с точки зрения темпа.

Второе – судейство. В Лиге чемпионов меньше свистков, меньше протестов. По этой причине интенсивность игры и темп более высокие», - сказал Пиоли в интервью для Amazon Prime.

В среду «Челси» будет принимать «Милан» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.