Жиру: «Не стоит сравнивать меня с Обамеянгом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о предстоящем соперничестве с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Форварды могут встретиться на поле в среду на «Стэмфорд Бридж», когда «Челси» примет «Милан» в рамках Лиги чемпионов.

«Я не хочу рассуждать о том, кто из нас лучше как нападающий, я просто хочу добиться победы со своей командой. Обамеянг играл в «Арсенале» и в «Челси» – пожалуй, это наше единственное сходство. Пьер-Эмерик – отличный игрок, я хорошо его знаю, но это не моё личное противостояние с ним, а встреча «Милана» с «Челси». Наша сила – в командном духе», – заявил француз на предматчевой пресс-конференции.