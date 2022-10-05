​Жиру вспомнил, как мог оказаться в «Интере»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру несколько лет назад мог оказаться в «Интере». Об этом рассказал сам французский футболист.

«Я помню период в «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда. Это было сложно. Я не играл много. В январе 2020 года я был очень близок к «Интеру», но в итоге остался. После этого Лэмпард давал мне игровое время, и я забил 8 голов в последних десяти матчах чемпионата Англии», - сказал Жиру в интервью L’Equipe.

В среду «Милан» проведёт гостевой матч против «Челси» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.