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Лига чемпионов

​Шевченко: «Челси» приедет в Милан за победой»

03 Октября 2022 • 18:17 Комментировать
Челси
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Милан
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05.10 22:00

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси».

«Челси» приедет в Милан за победой. Это также будет особенный матч для Оливье Жиру, который много побеждал с «Челси». Он нападающий, который имеет голевое чутьё. Он элегантен, он отлично выбирает позицию. Думаю, он будет в центре внимания в этой игре», - сказал Шевченко клубному ТВ «Милана».

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси» пройдёт в среду, 5 октября.

Напомним, что Андрей Шевченко в своей карьере поиграл и за «Милан», и за «Челси». Будучи игроком «россонери», украинец выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Челси
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ЧЕЛСИ МИЛАН
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