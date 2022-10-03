​Шевченко: «Челси» приедет в Милан за победой»

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси».

«Челси» приедет в Милан за победой. Это также будет особенный матч для Оливье Жиру, который много побеждал с «Челси». Он нападающий, который имеет голевое чутьё. Он элегантен, он отлично выбирает позицию. Думаю, он будет в центре внимания в этой игре», - сказал Шевченко клубному ТВ «Милана».

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси» пройдёт в среду, 5 октября.

Напомним, что Андрей Шевченко в своей карьере поиграл и за «Милан», и за «Челси». Будучи игроком «россонери», украинец выигрывал «Золотой мяч».