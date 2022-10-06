Беннасер - о поражении от «Челси»: «Неприятно проигрывать таким образом»

Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер прокомментировал крупное поражение от лондонского «Челси» (0:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Неприятно проигрывать таким образом. В Лиге чемпионов нам нужно показывать более высокий уровень. Мы разберем эту неудачу и исправим все ошибки, которые были допущены», - передает слова футболиста Amazon Prime.

Вчерашняя победа стала для «пенсионеров» первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Лондонцы с четырьмя баллами поднялись на второе место в группе. «Милан» с таким же количеством очков идет на третьей позиции.