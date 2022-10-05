Обамеянг забил свой первый гол в Лиге чемпионов с 2017 года

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» играет в гостях с английским «Челси». Уже в первом тайме англичане вышли вперед, а в начале второй половины игры преимущество «Челси» выросло до двух мячей благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга. Как выяснилось, габонский нападающий не забивал в Лиге чемпионов с декабря 2017 года, когда он еще в составе «Боруссии» сделал дубль в матче с «Реалом» - правда, его команда все равно проиграла.

Матч между итальянским «Миланом» и английским «Челси» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы проходит в Лондоне. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.