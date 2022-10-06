​Руководители «Милана» и «Челси» провели встречу

В среду вечером «Челси» и «Милан» проводили очный матч между собой в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Руководители клубов – Паоло Скарони («Милан») и Тодд Бёли («Челси») провели встречу на «Стэмфорд Бридж» и обменялись подарками в знак уважения. Об этом рассказывает пресс-служба «россонери».

Напомним, что «Челси» разгромил «Милан» со счётом 3:0. Во вторник, 11 октября, команды пересекутся снова – теперь в Италии.

На текущий момент «Челси» занимает второе место в этой группе Лиги чемпионов как раз за счёт победы над «Миланом» в очной встрече. У команд по 4 очка в кармане.