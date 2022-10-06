Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известен характер травмы Уэсли Фофана

06 Октября 2022 • 21:12 Комментировать
Челси
3:0
Милан
окончен

Новичок лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил повреждение в победной встрече третьего тура Лиги чемпионов против «Милана».

По информации Sky Sports, у французского центрального защитника выявлено растяжение связок коленного сустава. Такое повреждение оставит одного из самых дорогих оборонительных игроков мира вне заявки «Челси» на четыре – шесть недель.

Отметим, что Фофана отметился в этом же поединке забитым мячом, прежде чем был заменён на 37-й минуте. «Аристократы» выиграли со счётом 3:0 и вышли на вторую строчку в группе.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэсли Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
21:12 · Англия. Премьер-лига
Известен характер травмы Уэсли Фофана
21:09 · Англия. Премьер-лига
Кипяткова сравнила Месси и Роналду и оценила Холанна
19:11 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль считает Холанна выдающимся футболистом
18:24 · Англия. Премьер-лига
​Канте хочет остаться в Лондоне в случае ухода из «Челси» слухи
17:49 · Англия. Премьер-лига
Эвра высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити»
16:08 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Я не идеален, но иду к этому»
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в гонке за Депаем слухи
15:36 · Англия. Премьер-лига
Чалоба: «Играя за такой клуб, как «Челси», ты всегда должен быть готов»
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг: «Леау невероятен»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Каземиро не играет за «МЮ» в основе, так как ещё не адаптировался к новой команде
14:49 · Англия. Премьер-лига
​На Леау претендует ещё один топ-клуб из Англии слухи
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Канте выдвинул требование «Челси», переговоры в тупике 1 слухи
14:37 · Англия. Премьер-лига
Уокер был успешно прооперирован
14:35 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги начинает переговоры с клубом АПЛ
14:30 · Англия. Премьер-лига
Уокер – о своей травме: «Буду поддерживать своих партнёров всеми возможными способами»
Все новости
Рекомендуем