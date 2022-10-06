Известен характер травмы Уэсли Фофана

Новичок лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил повреждение в победной встрече третьего тура Лиги чемпионов против «Милана».

По информации Sky Sports, у французского центрального защитника выявлено растяжение связок коленного сустава. Такое повреждение оставит одного из самых дорогих оборонительных игроков мира вне заявки «Челси» на четыре – шесть недель.

Отметим, что Фофана отметился в этом же поединке забитым мячом, прежде чем был заменён на 37-й минуте. «Аристократы» выиграли со счётом 3:0 и вышли на вторую строчку в группе.

