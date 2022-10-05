Кулибали: «Жиру действительно является топ-футболистом»

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился ожиданиями от игры против нападающего «Милана» Оливье Жиру. Напомним, сегодня состоится матч между «пенсионерами» и «россонери» на «Стэмфорд Бридж» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Жиру действительно является топ-футболистом. В прошлом сезоне он доказал это в Серии А. Он забил много голов и помог своей команде выиграть Скудетто. В «Челси» он тоже забивал немало», – сказал Кулибали на пресс-конференции.

Жиру ушёл из «Челси» прошлым летом и перебрался в «Милан». Француз продолжает регулярно вызываться в свою национальную сборную даже в 36 лет.