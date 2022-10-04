Пануччи считает, что «Милан» ждёт большой успех в Лиге чемпионов

Бывший представитель «Милана» в славные для «россонери» 90-е годы прошлого столетия Кристиан Пануччи впечатлен игрой команды в последнее время. Он прочит большой успех «Милану» в Лиге чемпионов - как минимум, выход в четвертьфинал.

- Мне очень нравится футбол Пиоли. «Милан» я вижу в плей-офф, и уверен, что он дойдет как минимум до четвертьфинала, - цитирует экс-футболиста La Gazzetta Dello Sport.

В последний раз «Милан» побеждал в самом престижном клубном турнире Европы в 2007 году, в целом же на счету клуба семь побед в Кубке чемпионов\Лиге чемпионов - четыре в КЧ, и три (1994, 2003 и 2007) в Лиге чемпионов.