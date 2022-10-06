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Лига чемпионов

Обамеянг: «Игра не была простой»

06 Октября 2022 • 02:57 Комментировать
Челси
3:0
Милан
окончен

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» сыграл в гостях с английским «Челси». Уже в первом тайме англичане вышли вперед, а в начале второй половины игры преимущество «Челси» выросло до двух мячей благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга. Как выяснилось, габонский нападающий не забивал в Лиге чемпионов с декабря 2017 года, когда он еще в составе «Боруссии» сделал дубль в матче с «Реалом» - правда, его команда все равно проиграла.

- Игра не была простой. Соперник в первом тайме играл очень хорошо. Первый гол придал нам уверенности. Приятно играть в «Челси», меня очень хорошо приняли тут, в команде. Сейчас у всех очень хорошее настроение, - цитирует Обамеянга BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
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