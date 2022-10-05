Павлюченко предсказал, как завершится матч «Челси» - «Милан»

Бывший футболист московского «Спартака», лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «Челси» и «Миланом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Проигрыш усложнит лондонцам задачу по выходу в следующий раунд, они постараются сыграть чисто в обороне. Да и «Милану» некуда торопиться, один балл станет неплохой добычей. Все завершится ничейным исходом», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч «Челси» - «Милан» состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.