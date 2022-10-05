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Лига чемпионов

Поттер рассказал о кадровых проблемах перед игрой с «Миланом»

05 Октября 2022 • 06:29 Комментировать
Челси
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Милан
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Через 14 ч. 41 мин.

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о ситуации с травмированными игроками в преддверии поединка против «Милана» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Менди имел проблемы с коленом, но уже пару дней занимается с командой. Он будет в заявке на игру. Канте с каждым днем увеличивает нагрузки, но пока Нголо не готов полностью. Ему еще нужно немного времени, чтобы набрать оптимальные кондиции. Что касается Жоржиньо, то у него был небольшой дискомфорт в области живота. Но он занимается перед встречей с «Миланом». Посмотрим, как он будет себя чувствовать в день матча. Хаверц тоже принимает участие в тренировочном процессе», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 5 октября, начало – 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ МИЛАН
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