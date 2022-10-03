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Лига чемпионов

Обамеянг: «Роналдо был лучшим даже с лишним весом»

03 Октября 2022 • 01:18 Комментировать
Челси
...
Милан
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05.10 22:00

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг вспомнил, как выступал в «Милане» вместе с легендарным бразильцем Роналдо.

«В то время у «Милана» была очень сильная команда, и я ни в коем случае не претендовал на место Роналдо в атаке, я просто учился у него, старался узнать как можно больше. На фоне звёзд того «Милана» я был просто ребёнком, и я был рад просто тренироваться с ними и получать ценные уроки. Честно говоря, к тому времени Роналдо уже располнел, но он всё равно оставался лучшим», – цитирует Daily Mail слова Обамеянга.

«Челси» примет на своём поле «Милан» в матче Лиги чемпионов, который пройдёт в среду.

Пьер-Эмерик Обамеянг принадлежал «Милану» с 2007 по 2012 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Милан Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
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ЧЕЛСИ МИЛАН
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