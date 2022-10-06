Поттер: «Доволен игрой «Челси» и настроем игроков, травма Фофана – единственное разочарование»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил свою команду после успеха в матче с «Миланом» (3:0).

«Отличный вечер для нас. Я доволен и игрой, и настроем футболистов. Было очень важно победить.

Как мне показалось, в начале матча игроки нервничали, но затем захватили контроль и показали невероятную волю к победе. Особенно важным был первый гол. «Милану» удалось создать не так много голевых моментов.

Единственное разочарование – травма Уэсли Фофана. Завтра мы проведём обследование и посмотрим, каково его состояние», – заявил в интервью BT Sport Поттер.

«Челси» занимает вторую строчку в группе с четырьмя набранными очками. Лидерство захватил «Зальцбург», имеющий в активе пять баллов.