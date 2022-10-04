Шевченко: «Для Жиру матч с «Челси» будет особенным»

Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча между этими командами в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинец отметил, что в центре внимания будет находиться Оливье Жиру, который прошлым летом перебрался в «Милан» именно из «Челси».

«Жиру отлично чувствует ворота соперников. Наличие такого игрока в команде приносит пользу. Для него матч с «Челси» будет особенным, ведь он раньше выступал за этот клуб», – цитирует Шевченко официальный сайт «Милана».

Напомним, что Шевченко летом 2006 года перешёл в «Челси» из «Милана» за сумму свыше 35 миллионов евро.