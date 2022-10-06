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Лига чемпионов

Тонали: «Поражение от «Челси» сделает «Милан» сильнее»

06 Октября 2022 • 08:45 Комментировать
Челси
3:0
Милан
окончен

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали дал комментарий после крупного поражения от лондонского «Челси» (0:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В этом матче мы были далеки от своего привычного футбола. Команда не сыграла, как «Милан». Однако эта неудача сделает нас только сильнее. Нам нужно проанализировать игру и двигаться дальше», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров групповой стадии «Милан» с четырьмя набранными баллами занимает третье место в таблице группы Е. «Челси» с аналогичным количеством очков идет вторым.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Сандро Тонали
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