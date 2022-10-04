Жиру: «Уверен, «Челси» ждёт успешный сезон»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился мыслями о встрече с «Челси» в Лиге чемпионов.

Именно из лондонского коллектива француз перебрался в «Милан» летом прошлого года за 1 млн евро. В составе «Челси» форвард провёл три с половиной года.

«Матч с «Челси» – особенный и для команды, и лично для меня, ведь я провёл в Лондоне очень много лет, выступая за «Арсенал» и «Челси». Надеюсь, местные болельщики хорошо меня примут, я в хороших отношениях с клубом. Я знаю многих игроков «Челси», но сейчас это уже другая команда. Уверен, их ждёт успешный сезон», – цитирует MilanPress Оливье Жиру.

Матч «Челси» – «Милан» состоится 5 октября.