«Милан» и «Челси» объявили свои составы

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянскому «Ювентусу» предстоит встреча с английским «Челси». Накануне игры наставники обеих команд объявили составы на предстоящую игру.

«Милан»: Тэтэрушану, Дест, Калулу, Томори, Балло-Туре, Тонали, Беннасер, Крунич, де Кетеларе, Леау, Жиру.

«Челси»: Кепа, Фофана, Тьягу Силва, Кулибали, Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Чилуэлл, Маунт, Обамеянг, Стерлинг.

Матч между итальянским «Миланом» и английским «Челси» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.