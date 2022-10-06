Пиоли – о поражении от «Челси»: «Травмы – не оправдание, нас наказали за ошибки»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды от «Челси».

Встреча Лиги чемпионов, прошедшая в Лондоне, завершилась уверенной победой хозяев – 3:0.

«В Лиге чемпионов нельзя позволять себе даже незначительные ошибки. Мы достойно начали игру, неплохо смотрелись в первые 20 минут, но затем сбавили обороты и позволили сопернику качественно атаковать. «Челси» был хорош, но мы должны винить себя.

Дело не в травмах, мы не будем оправдываться этим. Мы просто были недостаточно хороши и не воспользовались отрезками, когда «Челси» позволял нам что-то показывать», – заявил итальянский специалист.