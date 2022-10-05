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Лига чемпионов

Грэм Поттер и первая победа в Лиге чемпионов: «Челси» разделал «Милан» и ушёл с последнего места в группе

05 Октября 2022 • 23:54 Комментировать
Челси
3:0
Милан
окончен

Две бывшие команды Карло Анчелотти встречались в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж».

Протокол игры  
Челси3:0Милан
(1:0) Фофана Уэсли24'  
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик56'  
(3:0) Джеймс Рис II62'  
Аррисабалага КепаФофана Уэсли 38' (Чалоба Трево ( 38') Силва Тьяго  71'Кулибали КалидуДжеймс Рис IIЧилуэлл БенЛофтус-Чик РубенКовачич Матео  39' 66' (Жоржиньо II ( 66') Стерлинг Рахим 75' (Броя Армандо ( 75') Маунт Мэйсон 74' (Хаверц Кай ( 74') Обамеянг Пьер-Эмерик 65' (Галлахер Конор ( 65')
Запасные: Менди ЭдуарПулишич КристианБеттинелли МаркусЗакария ДенисАспиликуэта СесарЗиеш ХакимКукурелья Марк
Татарушану ЧиприанДест СерджиноКалюлю ПьерТомори Фикайо  42'Балло-Туре Фоде  15'Беннасер Исмаэль 73' (Ориги Дивок ( 73') Тонали СандроКрунич Раде  8' 65' (Габбия Маттео ( 65') Де Кетеларе Шарль 65' (Ребич Анте ( 65') Леау Рафаэл 72' (Диас Браим ( 72') Жиру Оливье 73' (Побега Томмазо ( 73')
Запасные: Гала АнтониоЮнгдал АндреасКоубис АндрейМиранте Антонио
05 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Видео

Опасный удар Маунта (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Маунта (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Весли Фофана (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Весли Фофана (видео). Лига чемпионов. Футбол
Силва наносит удар головой в створ (видео). Лига чемпионов. Футбол
Силва наносит удар головой в створ (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Маунта (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Маунта (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гости упускают шанс сравнять счет (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гости упускают шанс сравнять счет (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Риса Джеймса (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Риса Джеймса (видео). Лига чемпионов. Футбол

«Челси» плохо стартовал в группе Е Лиги чемпионов. Одно очко после матчей с «Зальцбургом» и загребским «Динамо» – это явно не то, чего ожидали в так называемой «группе жизни» от клуба, взявшего главный общеевропейский трофей полтора года назад. Томас Тухель не удержался в тренерском кресле после поражения от хорватского клуба, и вместо него пришёл малоизвестный специалист Грэм Поттер. Он в своём первом лигочемпионском матче тоже показал слабый результат – домашнюю ничью с «Зальцбургом».

Но Поттер только начинает свою работу в стане «синих». Когда-то, десять с лишним лет назад, тренером «Челси» тоже стал неопытный специалист – Роберто ди Маттео, и с ним «аристократы» сразу выиграли Лигу чемпионов первый раз в своей истории. Сейчас о чём-то подобном говорить очень рано. Первоочерёдная задача лондонцев – выйти в плей-офф турнира. Чтобы не утвердиться на последнем месте, «Челси» должен был побеждать в домашней встрече с «Миланом» – тогда он догнал бы итальянскую команду по очкам.

К тому же, подопечные Стефано Пиоли отправились в Лондон без трёх игроков основы – Тео Фернандеса, Меньяна и Салемакерса. Это не помешало гостям провести первую четверть матча с территориальным преимуществом. Правда, единственный момент за данный период создали хозяева. На стыке третьей и четвёртой минуте Татарушану выбил мяч в центр поля, где его захватили лондонцы и быстро довели до Маунта, который с подступов к штрафной разразился обводящим низовым ударом в правый угол. Впрочем, голкипер «россонери» не дремал и отвёл угрозу на угловой.

В середине тайма у «Милана» случилась просадка назад, выразившаяся в многочисленных потерях перед своей штрафной и поразительной неспособности удерживать в своей штрафной Тьягу Силву во время навесов. Целых три раза за две-три минуты бразильский защитник пробивал вторым этажом, и в конце концов это опосредованно привело к голу. Удар Тьягу Силвы после подачи углового был отражён Татарушану, далее мяч заметался и претерпел несколько отскоков, прежде чем Фофана добавил его в сетку (1:0).

У гостей игровые дела ещё минут десять не налаживались, и пусть Маунт забил вскоре из офсайда, та комбинация была разыграна хозяевами блестяще, защитники визитёров выглядели в ней статистами. Но потом «Милан» оклемался, и четыре добавленные минуты к первому тайму оказались весьма интересными. Во-первых, у «Челси» была попытка прорыва, где Стерлинг притормозил и упустил контроль над мячом, а вот «Милан» имел самый настоящий момент, но де Кетеларе не переиграл с близкого расстояния Кепу, вслед за чем Крунич на добивании угодил в защитника.

Перерыв не пошёл на пользу гостевой команде. «Россонери» не нашли путей для обращения ситуации в благоприятное для себя русло и к 62-й минуте «горели» уже крупно. Сначала позволили забить Обамеянгу, показав мастер-класс, как не нужно действовать в обороне. Рис Джеймс подцепил на правом фланге подачу с противоположного края и беспрепятственно прострелил, а Обамеянг замкнул эту передачу, отличившись в Лиге чемпионов впервые с 2017 года. Через шесть минут потерю вблизи своей штрафной допустил Калюлю, а Стерлинг покатил на правый полуфланг Джеймсу Рису, вонзившему сферу под перекладину. 3:0.

На этом игра, в общем-то, и закончилась. Не составило труда «синим» сохранить разгромный счёт, чтобы избежать нервотрёпной концовки. «Челси» одержал первую победу в текущей Лиге чемпионов и догнал «Милан» по набранным очкам. Теперь «аристократы» не аутсайдеры группы E. Как и «россонери», они отстают от лидирующего «Зальцбурга» всего на одно очко. Квартет на экваторе оказался очень ровным. Посмотрим, как будут развиваться события во втором круге, ну а пока констатируем первую победу Грэма Поттера в рамках Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов
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Милан Челси Лига Чемпионов
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