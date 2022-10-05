Грэм Поттер и первая победа в Лиге чемпионов: «Челси» разделал «Милан» и ушёл с последнего места в группе

Две бывшие команды Карло Анчелотти встречались в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж».

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«Челси» плохо стартовал в группе Е Лиги чемпионов. Одно очко после матчей с «Зальцбургом» и загребским «Динамо» – это явно не то, чего ожидали в так называемой «группе жизни» от клуба, взявшего главный общеевропейский трофей полтора года назад. Томас Тухель не удержался в тренерском кресле после поражения от хорватского клуба, и вместо него пришёл малоизвестный специалист Грэм Поттер. Он в своём первом лигочемпионском матче тоже показал слабый результат – домашнюю ничью с «Зальцбургом».

Но Поттер только начинает свою работу в стане «синих». Когда-то, десять с лишним лет назад, тренером «Челси» тоже стал неопытный специалист – Роберто ди Маттео, и с ним «аристократы» сразу выиграли Лигу чемпионов первый раз в своей истории. Сейчас о чём-то подобном говорить очень рано. Первоочерёдная задача лондонцев – выйти в плей-офф турнира. Чтобы не утвердиться на последнем месте, «Челси» должен был побеждать в домашней встрече с «Миланом» – тогда он догнал бы итальянскую команду по очкам.

К тому же, подопечные Стефано Пиоли отправились в Лондон без трёх игроков основы – Тео Фернандеса, Меньяна и Салемакерса. Это не помешало гостям провести первую четверть матча с территориальным преимуществом. Правда, единственный момент за данный период создали хозяева. На стыке третьей и четвёртой минуте Татарушану выбил мяч в центр поля, где его захватили лондонцы и быстро довели до Маунта, который с подступов к штрафной разразился обводящим низовым ударом в правый угол. Впрочем, голкипер «россонери» не дремал и отвёл угрозу на угловой.

В середине тайма у «Милана» случилась просадка назад, выразившаяся в многочисленных потерях перед своей штрафной и поразительной неспособности удерживать в своей штрафной Тьягу Силву во время навесов. Целых три раза за две-три минуты бразильский защитник пробивал вторым этажом, и в конце концов это опосредованно привело к голу. Удар Тьягу Силвы после подачи углового был отражён Татарушану, далее мяч заметался и претерпел несколько отскоков, прежде чем Фофана добавил его в сетку (1:0).

У гостей игровые дела ещё минут десять не налаживались, и пусть Маунт забил вскоре из офсайда, та комбинация была разыграна хозяевами блестяще, защитники визитёров выглядели в ней статистами. Но потом «Милан» оклемался, и четыре добавленные минуты к первому тайму оказались весьма интересными. Во-первых, у «Челси» была попытка прорыва, где Стерлинг притормозил и упустил контроль над мячом, а вот «Милан» имел самый настоящий момент, но де Кетеларе не переиграл с близкого расстояния Кепу, вслед за чем Крунич на добивании угодил в защитника.

Перерыв не пошёл на пользу гостевой команде. «Россонери» не нашли путей для обращения ситуации в благоприятное для себя русло и к 62-й минуте «горели» уже крупно. Сначала позволили забить Обамеянгу, показав мастер-класс, как не нужно действовать в обороне. Рис Джеймс подцепил на правом фланге подачу с противоположного края и беспрепятственно прострелил, а Обамеянг замкнул эту передачу, отличившись в Лиге чемпионов впервые с 2017 года. Через шесть минут потерю вблизи своей штрафной допустил Калюлю, а Стерлинг покатил на правый полуфланг Джеймсу Рису, вонзившему сферу под перекладину. 3:0.

На этом игра, в общем-то, и закончилась. Не составило труда «синим» сохранить разгромный счёт, чтобы избежать нервотрёпной концовки. «Челси» одержал первую победу в текущей Лиге чемпионов и догнал «Милан» по набранным очкам. Теперь «аристократы» не аутсайдеры группы E. Как и «россонери», они отстают от лидирующего «Зальцбурга» всего на одно очко. Квартет на экваторе оказался очень ровным. Посмотрим, как будут развиваться события во втором круге, ну а пока констатируем первую победу Грэма Поттера в рамках Лиги чемпионов.