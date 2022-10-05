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Лига чемпионов

​Пиоли: «Смена тренера в «Челси» создала для нас трудности»

05 Октября 2022 • 14:28 Комментировать
Челси
...
Милан
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Через 6 ч. 52 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли перед матчем против «Челси» высказался о Грэме Поттере, который принял лондонскую команду в сентябре.

«Поттер – современный тренер, который пытается реализовать агрессивный, динамичный, инициативный футбол. Неожиданная смена тренера в «Челси» создала для нас некоторые трудности, потому что мы можем изучить только две их игры после перестановки. С другой стороны, у нас было меньше работы», - сказал Пиоли в интервью для Amazon Prime.

Матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Стефано Пиоли Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ МИЛАН
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