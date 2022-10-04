​Томори допустил, что отпразднует гол в ворота «Челси»

В главном матче среды в Лиге чемпионов сыграют «Челси» и «Милан». На «Стэмфорд Бридж» вернётся защитник Фикайо Томори, который переходил в итальянский клуб именно из стана «пенсионеров». Томори является воспитанником «Челси», но при этом он допустил, что не станет отказываться от празднования гола, если вдруг сможет отличиться.

«Отпраздную ли я гол, если забью «Челси»? Посмотрим», - сказал Томори Sportmediaset.

«Я буду счастлив вернуться на «Стэмфорд Бридж». Я взволнован и хочу помочь своей команде заработать три очка», - высказался английский защитник.

Матч «Челси» - «Милан» стартует 5 октября в 22:00 по московскому времени.