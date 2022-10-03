Обамеянг: «Челси» должен обыграть «Милан» для выхода из группы ЛЧ»

Форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о предстоящем поединке Лиги чемпионов УЕФА против «Милана».

«Возможно, мы наберём свои первые три очка дома. Мне кажется, что это действительно важно. Если мы хотим выйти из группы, то нам необходимо выиграть этот поединок», – заявил габонский нападающий, чьи слова приводит The Sun.

Обамеянг отметил, что «аристократам» может пригодиться характер, который помог добыть три балла в последнем поединке Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

Напомним, что «Челси» и «Милан» ждут спаренные игры 5 и 11 октября. Встречи пройдут в Лондоне и Милане соответственно. После двух туров подопечные Грэма Поттера набрали лишь два очка.

