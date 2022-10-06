«Милан» впервые с 2014 года проиграл матч ЛЧ с разницей в три мяча

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» сыграл в гостях с английским «Челси», благополучно пропустив три безответных мяча. Так как забить ослабленный отсутствием нескольких важных игроков «Милан» не сумел, то потерпел крупное поражение.

Как оказалось, в Лиге чемпионов «Милан» не проигрывал с разницей в три мяча уже более восьми лет. В последний раз это случилось в плей-офф сезона 2013\2014, когда миланцы были биты мадридским «Атлетико» со счетом 4:1.

Позже тот «Атлетико» дошел до финала турнира, но там проиграл «Реалу» - по иронии судьбы, с тем же счетом 1:4, но в дополнительное время.