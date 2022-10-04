​Поттер: «Меня впечатляет Леау»

Пресса называет «Челси» фаворитом в гонке за нападающим Рафаэлом Леау, ныне выступающем за «Милан». На пресс-конференции на вопрос об этом футболисте ответил главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Каждый раз, когда я смотрю матчи «Милана», меня впечатляет Рафаэл Леау. Это топ-футболист. Что касается будущего, то кто знает, сможет ли он показать себя в Премьер-лиге. Но у него есть способности, это точно», - сказал Поттер, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что действующий контракт связывает Рафаэла Леау с «Миланом» до конца сезона 2023/2024.