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​Поттер: «Меня впечатляет Леау»

04 Октября 2022 • 17:50 Комментировать
Челси
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Милан
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Пресса называет «Челси» фаворитом в гонке за нападающим Рафаэлом Леау, ныне выступающем за «Милан». На пресс-конференции на вопрос об этом футболисте ответил главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Каждый раз, когда я смотрю матчи «Милана», меня впечатляет Рафаэл Леау. Это топ-футболист. Что касается будущего, то кто знает, сможет ли он показать себя в Премьер-лиге. Но у него есть способности, это точно», - сказал Поттер, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что действующий контракт связывает Рафаэла Леау с «Миланом» до конца сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Грэм Поттер Рафаэл Леау
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ЧЕЛСИ МИЛАН
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