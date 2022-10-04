На трансферном рынке разгорается серьёзная борьба за подписание нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Как сообщает на своих страницах Corriere della Sera, в настоящий момент лидером гонки является «Челси».

На фоне интереса к игроку из стана разных европейских грандов «Милан» рассчитывает договориться с Рафаэлом Леау о подписании нового контракта. Действующий трудовой договор португальца рассчитан до конца сезона 2023/2024.

23-летний Рафаэл Леау оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Леву забил 4 гола и отдал 7 голевых передач в девяти матчах.