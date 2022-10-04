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Пиоли: «Челси» потратил много денег на трансферы, нас ждёт тяжёлый матч»

04 Октября 2022 • 22:17 Комментировать
Челси
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Милан
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Через 22 ч. 20 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высоко оценивает уровень лондонского «Челси».

Поединок Лиги чемпионов между английским грандом и действующими чемпионами Италии состоится в среду в Лондоне.

«Милан» должен показывать свою игру, несмотря на потерю множества игроков из-за травм. Такое случается в футболе, и плотный график явно не помогает нам в данной ситуации.

«Челси» очень нужна победа, это качественная команда, мы должны постараться создать трудности такому грозному оппоненту.

«Челси» потратил много денег на трансферы, нам будет непросто, но мы должны стремиться выступать на уровне лучших европейских команд», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Стефано Пиоли
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ЧЕЛСИ МИЛАН
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