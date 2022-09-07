Павлюченко назвал победителя матча «Наполи» - «Ливерпуль»

Экс-нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».

«Победу одержит британская команда. Мне симпатична игра неаполитанцев, но соперник высокого уровня сегодня. У ливерпульцев гораздо больше опыта для побед в таких играх», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч «Наполи» - «Ливерпуль» пройдет в среду, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В параллельном поединке группы встретятся амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс».