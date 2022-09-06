Милнер выйдет в старте «Ливерпуля» на матч с «Наполи»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер должен выйти в стартовом составе своей команды на матч первого тура Лиги чемпионов против «Наполи». Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo.

Милнер в новом сезоне успел уже отметиться одной голевой передачей. У игрока остаётся всего год по контракту. В лазарете клуба находятся такие полузащитники, как Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Тьяго Алькантара.

Напомним, что «Ливерпуль» в новом сезоне выиграл всего два матча из 6. В Английской премьер-лиге мерсисайдский клуб уже трижды сыграл вничью и проиграл в выездном матче против «Манчестер Юнайтед».

«Наполи», в свою очередь, пока лидирует в итальянской Серии А с 11 очками в активе.