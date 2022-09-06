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Лига чемпионов

​«Ливерпуль» предостерёг фанатов от прогулок по Неаполю

 
06 Сентября 2022 • 17:55 Комментировать
Наполи
...
Ливерпуль
1 3.60 X 3.80 2 1.95
07.09 22:00

«Ливерпуль» переживает за своих болельщиков перед гостевым матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». Клуб обратился к фанатам с рядом рекомендаций.

Так, болельщикам «Ливерпуля» в Неаполе рекомендуют воздержаться от посещения ресторанов и других заведений. Клуб советует своим поклонникам принимать пищу в отеле. Также фанатам советуют не носить клубные цвета.

Кроме того, «Ливерпуль» предостерегает фанатов от прогулок по центру Неаполя. Клуб предупреждает, что там можно стать жертвой ограбления или нападения.

Матч Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем» пройдёт в среду, 7 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи
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НАПОЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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