Президент «Наполи»: «Горжусь быть руководителем этой команды»

Свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов неаполитанский «Наполи» начал с крупной победы над «Ливерпулем», который, похоже, становится, любимым соперником итальянского клуба, это уже третья победа начиная с 2018 года. Президент «Наполи», Аурелио де Лаурентис, прокомментировал итоги игры - он очень доволен.

- Всегда буду вспоминать этот матч. Горжусь быть президентом этой команды. Спаллетти отлично работает. Спасибо-спасибо все, особенно публике на стадионе имени Марадоны, - цитирует де Лаурентиса La Gazzetta Dello Sport.

В следующем туре Лиги чемпионов «Наполи» сыграет на выезде с шотландским «Глазго Рейнджерс», эта игра состоится уже 13 сентября.