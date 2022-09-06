Карвалью не тренировался с «Ливерпулем» перед матчем с «Наполи»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью с большой долей вероятности не примет участие в завтрашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». По информации от журналиста Джеймса Пирса, португальский хавбек сегодня не тренировался со своей командой.

Отмечается, что Карвалью получил травму в мерсисайдском дерби против «Эвертона». Помимо Фабиу, в завтрашнем матче против «Наполи» наверняка не примут участие Кёртис Джонс, Джордан Хендерсон и Наби Кейта. Вполне вероятно, что за команду дебютирует арендованный у «Ювентуса» полузащитник Артур Мело.

Карвалью в новом сезоне АПЛ отметился двумя голами в шести поединках.