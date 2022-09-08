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Лига чемпионов

Клопп проиграл все свои матчи в Неаполе - четыре в общей сложности

 
08 Сентября 2022 • 04:17 Комментировать
Наполи
4:1
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» ужасно начал свой путь в очередном розыгрыше Лиги чемпионов - подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа крупно проиграли «Наполи», пропустив три мяча еще в первом тайме. Любопытно, но для Юргена Клоппа это уже четвертое поражение в Неаполе - он проигрывал там всякий раз, приезжая туда.

В первый раз это случилось в 2013 году, также в рамках Лиги чемпионов - тогда Клопп руководил дортмундской «Боруссией», и его команда проиграла 1:2. Три других случая также имели место в Лиге чемпионов, но уже с «Ливерпулем». В 2018 году «Наполи» снова выиграл у команды Клоппа, но с минимальным счетом. Спустя год, 17 сентября 2019 года, «Наполи» выиграл уже со счетом 2:0.

Наконец, вчера неаполитанцы одержали уже крупную победу - 4:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Юрген Клопп
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окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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