Мертенс посетил матч «Наполи» с «Ливерпулем» в ретро-футболке Марадоны

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс, девять лет отыгравший в «Наполи», полюбил эту команду на всю жизнь - во всяком случае, он продолжает посещать ее матчи. Мертенса заметили на трибуне стадиона в Неаполе, носящего имя Диего Армандо Марадоны, в футболке легендарного аргентинца.

Бельгийский игрок наслаждался футболом, который демонстрировала его команда, крупно переигравшая «Ливерпуль». Это было уже третье поражение «Ливерпуля» в Неаполе за последние годы.

В следующем туре Лиги чемпионов «Наполи» сыграет на выезде с шотландским «Глазго Рейнджерс», эта игра состоится уже 13 сентября.